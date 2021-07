250 nuovi positivi al coronavirus in Lombardia oggi, domenica 11 luglio

Sale il tasso di positività. Un decesso

LECCO – 250 nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia. E’ quanto si evince dai dati di oggi, domenica 11 luglio, relativi all’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Lombardia. Con 26.712 tamponi effettuati il tasso di positività in crescita allo 0.9% (ieri 0.6%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37) mentre crescono quelli negli altri reparti (+3, 124).