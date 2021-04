Coronavirus, i dati di domenica 18 aprile. 66 nuovi positivi nel Lecchese

L’aggiornamento di oggi, domenica, sull’andamento dell’epidemia

Nella nostra Provincia sono 66 le persone risultate positive al tampone del coronavirus

LECCO – 1782 nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia su 34.199 tamponi effettuati. Sono questi i dati relativi a oggi, domenica 18 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia da coronavirus.

Gli attuali positivi in Lombardia sono 66.377 con un decremento di 1424 rispetto a ieri, conseguente all’aumento di dimessi e guariti ora pari a 682.858 (+3.142). In aumento il numero di decessi con un incremento di 64 che ha portato a 32.284 quelli totali.

Nuovi casi per Provincia:

Milano: 599

Brescia 287

Varese 55

Monza Brianza 179

Como 102

Bergamo 135

Pavia 72

Mantova 119

Cremona 66

Lecco 66

Lodi 25

Sondrio 40