Covid 19, i dati del 29 maggio: 57 nuovi casi nel Lecchese

Il bollettino odierno sull’andamento dell’epidemia da coronavirus

Sono 1.767 i nuovi casi di positività al virus registrati oggi in Lombardia

LECCO – Sono 1.767 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di domenica 29 maggio, data in cui si sono registrate 57 nuove infezioni al coronavirus nella provincia di Lecco. E’ questo l’aggiornamento odierno sull’andamento dell’epidemia da coronavirus in Lombardia, dove sono stati effettuati, nelle ultime 24 ore, 21.562 con un tasso di positività dell’8,2%.

Nove i decessi registrati mentre sul fronte dei ricoveri ospedalieri si registra una diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari ( – 62) e un lieve aumento nelle terapie intensive (+2).

I dati per provincia

Milano: + 691

Brescia: + 212

Varese: + 118

Monza e della Brianza: + 142

Bergamo: + 132

Como: + 90

Pavia: + 84

Mantova: + 56

Cremona: + 37

Lecco: + 57

Lodi: + 28

Sondrio: + 37