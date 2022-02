Covid 19, i dati del 5 febbraio: 282 nuovi casi nel Lecchese

Il bollettino odierno relativo all’andamento dell’epidemia da Covid 19

Sono 282 i nuovi casi di positività al virus registrati oggi nella nostra Provincia

LECCO – Sono 282 i nuovi casi di positività al covid 19 registrati oggi, sabato, nel Lecchese. E’ quanto si evince dal bollettino diffuso dalla Regione Lombardia relativo all’andamento dell’epidemia da coronavirus.

In Regione sono 11.136 i nuovi casi in totale a fronte di 129.067 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’8,6%, di fatto simile a quello registrato ieri con l’8,4%.

Sul fronte ospedaliero, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-158) per un totale di 2.656 persone ricoverate, mentre scende anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (-2) per un totale di 214. Sono invece 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia.

Attuali positivi: 291.151 (- 14.010)

Dimessi/ guariti: 1.873.313 (+25.070)

Deceduti: 37.569 (+76)

Totale casi: 2.202.033 (+ 11.136)

I casi per provincia:

Milano + 3.200

Brescia + 1.539,

Monza e Brianza + 851,

Como + 685,

Pavia + 658,

Mantova + 640,

Cremona + 436,

Lecco + 282,

Lodi + 225

Sondrio + 151.