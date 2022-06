Covid 19, i dati del 5 giugno: 66 nuovi casi nel Lecchese

Il bollettino odierno relativo all’andamento dell’epidemia da Covid 19

Sono 1856 i nuovi casi in Lombardia, di cui 66 nella nostra Provincia

LECCO – Sono 1.856 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati oggi, domenica, in Lombardia. 18.806 i tamponi effettuati con un tasso di positività pari al 9,86%.

I decessi sono stati 2 mentre i ricoveri sono in calo sia nei reparti ordinari (-21) che in terapia intensiva (-1).

I dati per provincia:

Milano: + 606

Brescia: + 245

Varese: + 116

Monza e della Brianza: + 194

Bergamo: + 131

Como: + 108

Pavia: + 109

Mantova: + 47

Cremona: + 46

Lecco: + 66

Lodi: + 43

Sondrio: + 39