Zero nuovi positivi in provincia di Lecco

Il bollettino di sabato sull’emergenza Covid

LECCO – Che i dati siano in miglioramento è evidente nel lecchese dove anche oggi, sabato, non si sono registrati nuovi casi di Covid. In Lombardia sono 115 i tamponi risultati positivi. Lecco è l’unica provincia lombarda a ‘zero’ nuovi contagi.

Ecco quindi i dati di oggi:

Province – totale complessivo e incremento dei casi

Milano: 271.697 (39)

Brescia: 106.449 (7)

Varese: 85.842 (19)

Monza e della Brianza: 79.312 (0)

Como: 60.085 (6)

Bergamo: 53.255 (12)

Pavia: 43.904 (1)

Mantova: 35.605 (11)

Cremona: 26.753 (8)

Lecco: 24.942 (0)

Lodi: 16.705 (7)

Sondrio: 15.404 (1)