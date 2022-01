Dal 10 gennaio in vigore l’obbligo di Green pass rafforzato in molti ambiti della quotidianità

Dai trasporti ai bar e ristoranti e allo sport, dalle fiere alle cerimonie: ecco dove sarà necessario

LECCO – Si stringono le misure anti-contagio: scattano da questo lunedì i provvedimenti contenuti nel decreto festività arrivato alle sogli del Natale e che prevedeva alcune limitazioni che entrano in vigore a partire proprio dal 10 gennaio.

Si tratta dell’obbligo di Green Pass rafforzato (o “super” Green Pass, ovvero ottenuto perché vaccinati o guariti dal virus) per accedere a molti dei servizi rivolti al pubblico.

Da questo lunedì, “10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza – si legge nel decreto del Governo – si amplia l’uso del Green Pass rafforzato” alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere

centri congressi;

servizi di ristorazione anche all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, l’obbligo di disporre del Super Green Pass diventa totale, ovvero la certificazione sarà necessaria sia per la consumazione al tavolo che al bancone, sia al chiuso che all’aperto.

Il Green Pass rafforzato è necessario anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale ma non per il trasporto scolastico dedicato come spiegato dal Ministero della Salute, per gli studenti sarà sufficiente l’utilizzo della mascherina FFP2, almeno fino al 10 febbraio (vedi articolo).

Nel frattempo, nel Consiglio dei ministri del 5 gennaio scorso è stata stabilita (oltre all’obbligo di vaccinazione per gli over50) l’estensione dell’obbligo di Green Pass “ordinario” (vaccino, guarigione o tampone) a partire dal 20 gennaio a coloro che accedono ai servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti.

Questo obbligo sarà esteso ulteriormente, a partire dal 1 febbraio, per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali “fatte salve eccezioni – si legge nel provvedimento – per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”.