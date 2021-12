Covid, i dati del 25 dicembre: 17.732 nuovi positivi in Lombardia, + 374 nel Lecchese

Il bollettino di oggi relativo all’andamento dell’epidemia da coronavirus in Lombardia

Il tasso di positività è pari al 7,8%. 38 morti

LECCO – 374 nuovi casi di infezione al Covid 19 in Provincia di Lecco a fronte di un incremento di positivi di 17.332 persone. E’ il bollettino aggiornato a oggi, sabato 25 dicembre, sul fronte dell’emergenza sanitaria in corso. Gli attuali positivi sono cresciuti, rispetto a ieri, di 13.730 con un incremento dei positivi di 3.594. Si sono registrati purtroppo anche nuovi decessi, pari a 38 persone. Il tasso di positività è pari a 7,8%. In aumento anche il numero dei pazienti ricoverati in reparto (+1) e in terapia intensiva (+10).

I casi per provincia

Milano: + 7340

Brescia: + 1438

Varese: + 1558

Monza e della Brianza: + 1515

Como: + 888

Bergamo: + 1231

Pavia: + 807

Mantova: + 388

Cremona: + 607

Lecco: + 374

Lodi: + 492