Covid, i dati del 26 dicembre: 4581 nuovi casi in Lombardia, + 59 nel Lecchese

LECCO – 4581 nuovi casi di positività in Lombardia, di cui 59 nella nostra Provincia. Sono i numeri di oggi, domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in merito all’andamento dell’epidemia da Covid 19. 34.639 i tamponi effettuati per un tasso di positività pari al 13,22%. Quanto ai dati ospedalieri, risultano in crescita sia i ricoveri in reparti ordinari (+38) che in terapia intensiva (+2). Quindici i decessi nelle ultime 24 ore.

I dati di oggi

Attuali positivi + 3.306

Dimessi / Guariti + 1.260

Deceduti + 15

Totale casi + 4.581

I casi per province

Milano: + 1807

Brescia: + 297

Varese: + 630

Monza e della Brianza: + 290

Como: + 373

Bergamo: + 441

Pavia: + 199

Mantova: + 68

Cremona: + 85

Lecco: + 59

Lodi: + 60

Sondrio: + 102