Il bollettino di Regione Lombardia

870 i ricoveri in Terapia Intensiva

LECCO – A fronte di 21.137 tamponi effettuati, sono 1.793 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 8.591.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 21.137 (di cui 17.631 molecolari e 3.506 antigenici) totale complessivo: 8.068.777

– i nuovi casi positivi: 1.793 (di cui 85 ‘debolmente positivi’

– i guariti/dimessi totale complessivo: 601.915 (+8.591), di cui 5.667 dimessi e 596.248 guariti

– in terapia intensiva: 870 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.994 (-75)

– i decessi, totale complessivo: 30.550 (+88)

I nuovi casi per provincia

Milano: 608 di cui 245 a Milano città;

Bergamo: 170;

Brescia: 346;

Como: 40;

Cremona: 72;

Lecco: 48;

Lodi: 12;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 226;

Pavia: 41;

Sondrio: 40;

Varese: 83.