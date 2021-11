Covid, i dati del 6 novembre: in Lombardia 823 nuovi casi, +16 a Lecco

LECCO – Con 94.445 tamponi effettuati è di 823 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia oggi, sabato 6 novembre, mentre a Lecco sono stati 13 i nuovi contagi.

I dati di oggi:

– i nuovi casi positivi: 823

– ricoverati in terapia intensiva: 47 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 332 (-4)

– i decessi: 4, il totale è di 34.198 morti da inizio pandemia.

I casi per Provincia – incremento casi e totale:

Milano: 286 (289.451)

Brescia: 99 (113.015)

Varese: 52 (92.359)

Monza e della Brianza: 81 (83.715 )

Como: 45 (62.845)

Bergamo: 60 (57.117)

Pavia: 31 (46.678)

Mantova: 26 (38.321)

Cremona: 35 (29.082)

Lecco: 16 (26.086)

Lodi: 22 (18.140)

Sondrio: 21 (16.210)