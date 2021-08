Nelle ultime 24 ore sono 16 i nuovi contagi registrati in provincia di Lecco

In Lombardia 447 casi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva, cinque morti

LECCO / MILANO – Con 34.590 tamponi effettuati sono 447 i nuovi casi in Lombardia, mentre il tasso di positività è in leggera crescita all’1,3% (ieri, il 28 agosto, si era fermato all’1,2%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+3 nelle ultime 24 ore; 45 in totale) che nei reparti ordinari degli ospedali lombardi (+1, e 332 in totale).

Si registrano 5 decessi, per un totale di 33.914 morti in regione dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i casi per provincia, la più colpita è quella di Milano con 111 nuovi positivi, seguono Brescia con 75, Monza e Brianza e Bergamo con 41, Como con 37, Mantova con 27, Cremona con 17, Lecco con 16, Lodi con 15, Sondrio con 14, Varese con 11 e Pavia con 9.