Covid. I dati di oggi: 390 nuovi positivi in Lombardia, +10 a Lecco

LECCO – Sono 390 i nuovi positivi in Lombardia oggi, sabato 23 ottobre. 10 i nuovi contagi in provincia di Lecco. 3.908 i nuovi positivi in tutta Italia, 39 i deceduti a livello nazionale.

I dati di oggi, 23 ottobre

– i nuovi casi positivi: 390

– attualmente positivi: 8.283 (+108)

– dimessi/guariti: 848.512 (+280)

– i decessi: +2 (34.137)

I casi per provincia