Il report sull’emergenza Coronavirus di sabato 8 maggio

In Lombardia 1,5 mila nuovi positivi, a Lecco 44 nuovi casi

LECCO – Si mantengono su numeri contenuti i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Lombardia e nel lecchese: sono 1.584 i tamponi positivi registrati nella giornata di sabato in Lombardia, 44 dei quali in provincia di Lecco.

I DATI COMPLESSIVI IN LOMBARDIA

totale positivi 45.554

nuovi positivi 1.584

ricoverati con sintomi 2.850

terapia intensiva 490

totale ospedalizzati 3.340

isolamento domiciliare 42.214

dimessi guariti 738.385

deceduti 33.149 (+33)

INCREMENTO CASI NELLE PROVINCE

Milano: +424

Brescia: +169

Varese: +169

Monza e della Brianza: +164

Como: +115

Bergamo: +157

Pavia: +90

Mantova: +85

Cremona: +49

Lecco: +44

Lodi: +56

Sondrio: +29