Solo due nuovi casi di positività al virus nel lecchese

Lombardia +183 casi, 2 morti e 425 dimessi dagli ospedali

ERBA – Sono 425 le persone guarite e dimesse nella giornata di oggi, sabato 19 Giugno, mentre diminuiscono (-245) i nuovi positivi rispetto a ieri, venerdì. Due le persone che sono decedute, mentre 183 sono i nuovi positivi in tutta la Regione. Solo 2 i nuovi contagi registrati in provincia di Lecco, ieri non si era registrato nessun caso.

