CRAMS. Annullato Cres Art 2020, si lavora già per il 2021

Costi insostenibili per il CRAMS

La prossima estate l’innovativo progetto KOKO Camp Lecco

LECCO – I responsabili del CRAMS – Centro Ricerca Arte Musica e Spettacolo – hanno annunciato in mattinata che il classico centro estivo Cres Art 2020 non partirà. A mettere i bastoni fra le ruote all’evento ci ha pensato il CoVid.

Secondo il comunicato diffuso dal CRAMS, “i costi di gestione non sono assolutamente sostenibili”, nonostante i dirigenti abbiano cercato di adeguarsi alle linee guida emesse sia dalla Regione che da ATS. Nonostante il molto lavoro svolto, il numero di bambini che avevano chiesto l’iscrizione era stato molto minore rispetto a quello degli scorsi anni, prospettando ai dirigenti “costi che superavano di gran lunga i ricavi, impensabili da sostenere dopo le perdite subite negli scorsi mesi a causa del CoVid.”

“Purtroppo ci è stato veramente impossibile venire incontro alle richieste, che ritengo giuste, dei genitori e delle istituzioni. Non avendo un numero alto di iscritti, non abbiamo potuto fare altro che annullare Cres Art” ha dichiarato il presidente Angelo Riva.

L’annullamento del progetto estivo 2020 non demoralizza certamente i dirigenti del CRAMS che, come dichiarato dallo stesso Riva, si ripresenteranno nell’estate del 2021 con un progetto nuovo e interessante. “Siamo già al lavoro per costruire KOKO Camp Lecco, un progetto collegato direttamente a KOKO NY e all’Associazione Terzo Paradiso, di cui sono ambasciatore presso la città di Lecco. Sarà qualcosa di veramente innovativo per la città.”