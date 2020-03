Croce Rossa di Lecco, Enzo Cavalieri è il nuovo presidente

I volontari hanno votato lo scorso 16 febbraio per il rinnovo del consiglio direttivo

Enzo Cavalieri alla guida, con lui i consiglieri Fumagalli, Mauri, Colombo, Valnegri e Sangalli

LECCO – La croce rossa di Lecco ha un nuovo presidente e un nuovo consiglio direttivo. I volontari sono stati chiamati alle urne il 16 febbraio scorso per esprimere la loro preferenza, proprio come accade per le normali elezioni amministrative.

Enzo Cavalieri nuovo presidente

Alla chiusura delle urne, dopo lo spoglio da parte degli scrutatori è arrivato il responso finale: è risultato eletto presidente Enzo Cavalieri e i consiglieri Pierluigi Fumagalli, Mila Mauri, Rossana Colombo ai quali si affianca Sara Valnegri come consigliere giovane e Marina Sangalli come rappresentante delle infermiere volontarie.

L’emergenza Coronavirus

“Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso in uno dei momenti più difficili, in cui anche noi come soccorritori siamo messi a dura prova – ha commentato il presidente Enzo Cavalieri – la nostra forza deriva dalla convinzione che in un momento come questo è importante che tutti diano il proprio contributo e dalla consapevolezza che solo insieme si può far fronte a un’emergenza del genere”

Rafforzare la capacità organizzativa

“Il nostro obiettivo permane quello con cui ci siamo presentati: vogliamo rafforzare la capacità organizzativa, per assistere un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità, riscoprendo e valorizzando le nostre radici nel sociale, consolidando l’immagine positiva della Croce Rossa nel nostro territorio, stimolando e sostenendo la coesione sociale – ha concluso il presidente – vogliamo riporre grande fiducia nei nostri giovani: favoriremo luoghi di incontro, dialogo e crescita personale, incoraggiandoli a diventare attori chiave della nostra comunità”.