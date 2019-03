Questa notte alle 2 torna l’ora legale

Si dormirà un’ora in meno ma da domani il buio arriverà con un’ora dopo

LECCO – Lancette avanti di un’ora, arriva l’ora legale: il cambio è previsto per questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, alle ore 2. Dormiremo un’ora in meno, ma da domani il buio arriverà un’ora dopo. L’ora legale ci accompagnerà fino alla fine di ottobre quando ci sarà il ritorno dell’ora solare (e dell’autunno).

Cos’è l’ora legale

La convenzione di spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio nasce dalla necessità di sfruttare meglio l’irradiamento del sole durante il periodo estivo e quindi risparmiare energia elettrica. Pare che l’idea fosse già stata espressa nel 1784 da Benjamin Franklin:la sua proposta (satirica) venne pubblicata su un quotidiano francese e sosteneva che la popolazione dovesse alzarsi ad orari più mattinieri per sfruttare la luce del sole e quindi risparmiare sulle candele. In Italia l’ora legale esiste dal 1916 ma fino al 1966, quando entrò in vigore definitivamente, fu più volte sospesa.

L’abolizione?

Alcuni studi sostengono che il cambio dell’ora, per quanto minimo, abbia conseguenze sul piano fisico, causate principalmente dallo stress di dormire un’ora in meno e di cambiare i propri ritmi biologici. Il dibattito intorno all’utilità o meno dell’ora legale è approdato anche in Parlamento Europeo che proprio di recente ha approvato la proposta della Commissione Europea di abolire l’ora legale, a partire dal marzo 2021.