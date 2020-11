Dal Bacino Imbrifero Montano 300mila euro per i progetti dei comuni lecchesi

19 i comuni lecchesi che hanno beneficiato dei fondi

Una somma di circa 300mila euro per lo sviluppo del territorio

LECCO – Il Direttivo del Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) di Gravedona ha attribuito i fondi per l’anno 2020 secondo i nuovi criteri comunicati all’ultima Assemblea dei soci tenutasi a luglio. Il 60% dei fondi è stato assegnato a 24 progetti per la prevenzione del rischio idrogeologico dove è stato possibile contribuire a tutte le proposte presentate dai comuni; il 40% dei fondi è stato attribuito a progetti per lo sviluppo dell’economia locale, con particolare riguardo al turismo; in questo caso sono stati premiati 30 progetti sui 35 presentati sulla base della tipologia, della dimensione dei comuni e del criterio di rotazione.

“Abbiamo complessivamente distribuito 833mila euro – ha dichiarato il Presidente del BIM e Sindaco di Menaggio Michele Spaggiari – una cifra simile a quella dello scorso anno con un nuovo sistema di ripartizione che ha permesso di premiare tutte le proposte pervenute nel settore più rilevante per il nostro Consorzio che distribuisce i fondi derivanti dalle concessioni idriche; riteniamo che il nuovo algoritmo per la distribuzione dei contributi sia più congruente agli obiettivi del Consorzio e permetta ai comuni di privilegiare progetti con ricadute dirette sul territorio. Un ringraziamento alla Segreteria che, nonostante le difficoltà del momento, è riuscita a istruire le pratiche in tempo per l’inserimento nei bilanci del 2020 dei comuni”.

Questi i 19 comuni beneficiari di finanziamenti in Provincia di Lecco

Nel bando 1 (prevenzione e ripristino dissesto idrogeologico) Valmadrera, Dervio, Introbio, Cremeno, Varenna, Cortenova, Casargo e Margno; nel bando 2 (interventi per lo sviluppo socio-economico del territorio) Pasturo, Taceno, Primaluna, Parlasco, Valvarrone, Crandola, Sueglio, Premana, Barzio, Morterone e Pagnona.

“Una somma complessiva di circa 300mila euro per lo sviluppo del territorio – sottolineano i rappresentanti nel Direttivo del BIM della provincia di Lecco Carlo Signorelli e Cristina Bartesaghi – che giungono alla fine di un anno difficile e che potranno contribuire a favorire la ripresa e il rilancio economico nel 2021”.