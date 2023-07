Delegazione del Burkina Faso ricevuta a Lecco da Prefetto e Comune

Presente il Ministro dell’economia e delle finanze del Burkina Faso Aboubakar Nacanabo

LECCO – In occasione della Giornata della Ferderazione delle associazioni ‘Burkinabe’ in italia (FABI) e l’associazione Burkinabe’ di Lecco e provincia, sabato si è tenuto un doppio incontro per il Ministro dell’Economia e delle Finanze del Burkina Faso Aboubakar Nacanabo.

La delegazione degli organizzatori, guidata dall’ambasciatore Ibrahim Kone, è stata ricevuta dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, con il quale si è intrattenuta in un lungo e cordiale colloquio, nel corso del quale sono stati affrontati i principali argomenti d’interesse della comunita ‘Burkinabe’, che nel lecchese è la terza per numero di presenze.

Venerdì invece, si è svolta la visita al municipio della delegazione FABI in occasione delle Giornate dello sport, della cultura e dell’economia in programma il 14 e il 15 luglio in città.

Ad accogliere la delegazione, guidata dal Ministro Consigliere incaricato d’affari presso l’Ambasciata di Roma Ibrahim Konè, dal Secondo Consigliere Azeta Thiombiano Sawadogo, dal Console Generale a Milano Stella Eldine Kabre Kabore e dal Console Aggiunto Brahima Ouattara, erano presenti la Vicesindaco di Lecco Simona Piazza e l’Assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni.