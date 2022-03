Nuove forze in arrivo all’azienda ospedaliera di Lecco, assegnati dieci incarichi

Il dg Favini: “Grazie ai numerosi bandi promossi abbiamo rafforzato il nostro organico”. Otto copriranno pensionamenti

LECCO- L’azienda ospedaliera di Lecco ha comunicato nuovi ingressi tra il proprio personale, grazie alle ultime assunzioni effettuate.

Nello specifico sono stati assegnati otto incarichi a tempo indeterminato in qualità C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. “Le nomine – spiegano dall’ASST – sopperiscono ai pensionamenti avvenuti tra la fine del 2020 e il 2021; cinque dei nuovi assunti saranno assegnati all’Unità Operativa Complessa di Radiologia a Lecco mentre tre presso quella di Merate”.

Assunzione anche per un incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico della Cardiologia che sarà assegnato in forze alla Cardiologia dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate.

“Le prove concorsuali, che si sono svolte nel mese di marzo – spiegano dall’ASST – hanno permesso di stilare tre graduatorie di merito dei canditati in possesso di specializzazione, già di fatto cardiologi dunque, e dei candidati in formazione specialistica (penultimo e ultimo anno) risultati idonei al concorso”.

Infine, è stato assegnato un incarico a tempo determinato della durata di sei mesi in qualità di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Le nuove risorse umane prenderanno servizio, verosimilmente, a partire dai prossimi mesi.

“L’ASST di Lecco – spiega il direttore generale Paolo Favini – ha effettuato, in questi mesi, un numero considerevole di bandi, concorsi e avvisi che hanno permesso di rafforzare la presenza di medici in Pediatria, Otorinolaringoiatra, Ematologia, Endocrinologia – solo per citare alcune specialità – e garantito l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e, prossimamente, anche di figure amministrative”.

“Numerosi altri concorsi sono stati banditi dalla nostra azienda – aggiunge Favini – tra i più importanti quello per il conferimento di sette incarichi di psichiatra a tempo indeterminato da inserire nella squadra del nostro Dipartimento di Salute Mentale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per la fine di questo mese di marzo”.