Domenica di festa per il gruppo Alpini “Pizzo d’Erna” di Bonacina

Tradizionale appuntamento al baitello di Versasio

Dopo la Santa Messa, il pranzo alpino in compagnia

LECCO – Domenica di festa, quella di ieri, per il gruppo Alpini “Pizzo d’Erna” di Bonacina. Dopo la celebrazione della Santa Messa, la giornata al baitello situato in località Versasio è trascorsa in maniera conviviale, tra canti e buona cucina con il pranzo alpino. Il tradizionale appuntamento del mese di giugno, sempre molto partecipato, ha visto tra gli altri anche la presenza dell’ex sindaco di Lecco Lorenzo Bodega.