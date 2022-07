Più di 700 studenti lecchesi hanno preso parte alla sfida promossa dal Comune di Lecco

L’assessore Zuffi: “La pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza di stili di vita sani e la necessità di spazi pubblici di qualità. La città è pronta a mettersi in gioco”

LECCO- Terminata il 30 giugno la Lecco Play&Go High School Mobility Challenge, l’iniziativa promossa dal Comune di Lecco, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento e la cooperativa Eco86. Organizzata tra gli studenti delle scuole secondario di secondo grado di Lecco una challenge per promuovere la mobilità sostenibile, incentivando l’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata. I primi a classificarsi sono stati i ragazzi della classe 2°B professionale dell’IIS Parini, seguiti da Medardo Rosso e Badoni. Ai ragazzi componenti le prime tre squadre a podio sono stati assegnati premi offerti da pizzeria Fiore, Legea, èSPORT di Lecco e Cesana Brianza e Pallavolo Lecco Alberto Picco.

750 studenti e docenti di 7 scuole superiori, per un totale di 45 squadre, hanno partecipato alla sfida. Dal 26 marzo al 30 giugno hanno tracciato, attraverso un’app dedicata, i loro spostamenti sostenibili in bicicletta, a piedi, in autobus, treno e car pooling. Complessivamente, studenti e docenti hanno percorso 122.639 km sostenibili in 3 mesi, di cui 19.079 a piedi (16%), 13.313 in biciletta (11%), 48.324 in bus (39%), 39.261 in treno (32%), 2.662 in car poling (2%). Ogni squadra ha così accumulato punti “green leaves” e contribuito alla definizione e all’aggiornamento in tempo reale di una classifica generale, che ha decretato la vittoria della classe appartenente, in grado di raccogliere 4590 green leaves in 3 mesi. Al secondo posto si è classificata la squadra del liceo artistico dell’Istituto Medardo Rosso, classe 3°C con 4259 green leaves e al 3° posto la 2°B indirizzo tecnico dell’Istituto Badoni, con 2872 green leaves.

L’assessore per l’Ambiente Renata Zuffi si esprime entusiasta riguardo alla sfida: “La pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza di stili id vita sani e la necessità di spazi pubblici di qualità. La città di Lecco vuole accettare questa sfida attraverso azioni integrate di promozione della mobilità attiva: città a 30 e a 15 minuti, strade scolastiche, percorsi ciclopedonali in sicurezza e, come nel caso del progetto Play&Go, promozione di comportamenti attivi nei cittadini, partendo dagli ambiti più impattanti sul traffico, quali i tragitti casa-lavoro e casa-scuola”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai contributi di Linee Lecco e Silea.