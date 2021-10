Erve. Nuovi guardrail e asfaltature in alcune vie del paese

Lavori di messa in sicurezza grazie a un contributo statale di 75.000 euro

Il sindaco: “Sono soddisfatto nel vedere opere, così importanti, realizzate con una ragionevole tempistica”

ERVE – Ultimati i lavori di messa in sicurezze delle vie Giovanni XXIII, Costalottiere e Saina con la posa di nuovi guardrail e l’asfaltatura di alcuni tratti. Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico associato e l’importo dei lavori di 75.000 Euro è stato interamente coperto grazie da un contributo statale assegnato ai comuni inferiori ai mille abitanti.

“La messa in sicurezza del territorio rientra nelle nostre priorità e sono veramente soddisfatto nel vedere opere, così importanti, realizzate con una ragionevole tempistica – ha detto il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi -. Proseguiremo nei prossimi mesi a programmare altri importanti lavori in attesa di finanziamenti statali, regionali e di altri enti che certamente avranno positive ricadute per il nostro territorio”.