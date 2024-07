Esodo estivo e viabilità, territorio pronto ad affrontare le criticità

Attenzionate durante la riunione in Prefettura soprattutto la SS36 e la Nuova Lecco-Ballabio

Cantieri rimossi nei mesi di luglio e agosto per rendere più fluido il traffico

LECCO – Esodo estivo e viabilità al centro della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità svoltasi questa mattina, mercoledì, in Prefettura. Osservate speciali soprattutto la SS36 del Lago di Como e dello Spluga e la SS36 Racc. Nuova Lecco-Ballabio che collega il capoluogo alla Valsassina, su cui si concentrano elevati volumi di traffico in particolare nei fine settimana e durante il periodo di Ferragosto.

Il Comitato sarà in stato di preallertamento durante i mesi di luglio e agosto al fine di garantire la sicurezza stradale. Per favorire la messa in atto di azioni congiunte e di squadra rapide sarà impiegata come sperimentato la scorsa estate la comunicazione smart tra i componenti dell’organismo (e relativi sostituti) attraverso un dispositivo di reperibilità telefonica h24. Un canale che si aggiunge a quello con le Sale Operative istituite presso la Questura, la Polizia Stradale e il Comando dei Vigili del Fuoco e completa la circolarità informativa con quegli Enti non dotati di articolazioni organizzative analoghe. Tale rete di comunicazione ha, infatti, consentito una valida sinergia tra le forze di polizia, statali e locali, e il personale addetto di ANAS nella gestione di momenti di crisi.

Saranno poi intensificati i servizi della Polizia Stradale per prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose.

In ragione dei frequenti fenomeni meteo avversi, che impattano peraltro su volumi di traffico significativi e rendono più pericoloso il sedime stradale, il COV ha rinnovato agli utenti della strada l’invito a improntare le condotte di guida al principio di autoresponsabilità, a tutela dell’incolumità personale e collettiva. Specie sulla base dei gravi incidenti recentemente occorsi, in particolare, ai motociclisti, è stata formulata la forte raccomandazione al prudente rispetto delle norme cautelative del codice della strada e, soprattutto, dei limiti di velocità.

A supporto delle pattuglie, ANAS, nella qualità di Ente gestore delle strade statali, ha garantito la disponibilità di proprie squadre e assicurato che i cantieri presenti a restringimento della carreggiata saranno rimossi nei week-end di luglio e nel mese di agosto, garantendo il presidio di personale specificamente dedicato a favorire la fluidità del traffico.

L’Arma dei Carabinieri, supportata dalle Polizie Locali, intensificherà i propri servizi sulla viabilità provinciale e comunale nella quale possono ripercuotersi maggiori volumi di traffico alternativo in ipotesi di intasamenti sulle arterie statali.

A ulteriore supporto, la Provincia assicurerà puntuali interventi sulle strade di competenza interessate dall’ aumento dei flussi turistici, anche eliminando eventuali residue cantierizzazioni, che potrebbero recare intralcio ai flussi di traffico e curerà la tempestiva informazione all’utenza mediante idonea segnaletica.

Nei casi di formazione di code sulla SS 36 e 36 RAC, l’Ente gestore ha assicurato la pronta comunicazione agli utenti della strada, soprattutto a mezzo dei pannelli a messaggio variabile.

E’ in corso di definizione un accordo tra la Croce Rossa e il 118 finalizzato alla somministrazione di generi di conforto per gli automobilisti in caso di blocchi della circolazione.