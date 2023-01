Festività e ponti nel 2023, ecco quali sono e come sfruttarli

Guardando il calendario c’è chi sta già pianificando weekend lunghi e mini vacanze

LECCO – Il nuovo anno è iniziato da poco e c’è chi sta già guardando il calendario e sfogliando l’agenda per pianificare gite e mini vacanze in previsione delle festività e dei ponti che si potranno sfruttare nel 2023.

Il primo, anche se è ormai alle porte, è quello dell’Epifania il 6 gennaio che cade domani, di venerdì, consentendo di agganciare il week-end e fare 3 giorni di vacanza.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di martedì e anche in questo caso potranno essere 4 i giorni di riposo unendo sabato, domenica, lunedì di ponte e martedì 25.

Weekend lungo anche per il 1° Maggio, Festa dei lavoratori, che nel 2023 cade di lunedì.

Viceversa il 2 Giugno, Festa della Repubblica, arriva di venerdì consentendo anche in questo caso di fare un weekend lungo.

Per chi ad Agosto lavora e non è già in vacanza, Ferragosto è di martedì e con un giorno di ponte si potranno fare ben quattro giorni di riposo.

Il 1° novembre, Giorno dei Santi, che cade di mercoledì, lo si potrà giocare in due modi diversi agganciando due giorni di ferie, con il precedente fine settimana del 28 e 29 Ottobre prendendo lunedì 30 e martedì 31 di ferie, oppure facendo ferie il giovedì 2 e venerdì 3 Novembre si potrà agganciare il fine settimana del 4 e 5.