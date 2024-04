Fondazione Luigi Clerici. Studenti al lavoro per ripristino scantinato asilo di Germanedo

Undici ragazzi del secondo anno del corso di Operatore Edile di Lecco sono impegnati nei lavori

“Questi interventi mettono alla prova le competenze acquisite a scuola”

LECCO – Undici studenti del secondo anno del corso di Operatore edile di Fondazione Lugi Clerici sono impegnati nei lavori di riqualificazione e ristrutturazione della cantina della scuola dell’Infanzia Enrico Bonaiti di Germanedo.

L’intervento, iniziato lunedì 15 aprile, vede gli studenti impegnati, sotto la guida del loro insegnante Silvio Valsecchi, nelle operazioni di ripristino e rifacimento dell’intonaco delle pareti degli scantinati della scuola di Germanedo.

Un’ottima occasione per dare concretezza alle nozioni apprese fra i banchi di scuola, nella sede di via Grandi a Lecco, facendo al contempo qualcosa di utile e concreto per la collettività. Proprio quest’ultimo aspetto ricopre un valore fondamentale nel percorso formativo dei ragazzi, come spiega Anna Grattarola, responsabile del corso di Operatore Edile di Fondazione Luigi Clerici: “Questi interventi, svolti in collaborazione con istituzioni e realtà sociali del territorio, sono molto importanti per i ragazzi. Mettono alla prova le competenze acquisite a scuola e nel cantiere scolastico, ma soprattutto permettono loro di toccare con mano il frutto del proprio lavoro; imparano ‘sul campo’, si mettono alla prova e si divertono”.

Il ripristino degli scantinati della scuola di Germanedo è solo l’ultimo in ordine in tempo. In questi anni, infatti, i ragazzi del percorso edile della Fondazione Luigi Clerici hanno effettuato numerosi piccoli interventi di questo genere, fra cui l’imbiancatura della sede Scout dei Piani Resinelli, la ristrutturazione dei muri a secco di Carenno e del lavatoio di Falghera e di Belledo, e la sistemazione del sottopasso sul lungolago di Lecco.

Dal 2016 il corso di Operatore Edile in provincia di Lecco è stato rilevato da Fondazione Luigi Clerici. I corsi, gratuiti grazie al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus, del Ministero del Lavoro e della Regione Lombardia, permettono di ottenere la qualifica di Operatore Edile al termine di un percorso formativo di tre anni, a cui si può aggiungere il quarto anno che consente di ottenere l’attestato di Tecnico Edile. Durante il percorso formativo, che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti teorici e tecnici necessari per svolgere le varie professioni legate al mondo dell’edilizia, gli studenti avranno anche l’opportunità di svolgere tirocini e attività pratiche in imprese artigianali, piccole e medie e in grandi imprese del settore che collaborano con Fondazione Luigi Clerici.