Giornata nazionale per la donazione degli organi, l’Aido si unisce per una camminata

Una passeggiata intorno al lago per incontrare i volontari

L’appuntamento domenica 24 aprile dalle ore 8.30 sino alle 13

LECCO – In occasione della giornata nazionale per la donazione degli organi per la prima volta ben 6 gruppi comunali dell’Aido si sono uniti per organizzare una camminata/passeggiata con l’intento di richiamare l’attenzione dei cittadini sulla tematica della donazione degli organi. L’appuntamento è per domenica 24 aprile dalle ore 8.30 sino alle 13 sarà possibile incontrare i volontari dell’Aido in 6 punti:

Olginate – zona Balugani accanto al nuovo chiosco

Garlate – lungolago in zona del Museo Abegg

Vercurago – bar Melting Pot zona campo da calcio

Calolziocorte – zona Monastero del Lavello

Pescate – località Torrette

Lecco – zona Rivabella

La camminata si svolgerà liberamente partendo da uno dei punti di partenza sopra indicati e potrà proseguire sino a dove si vorrà, sul percorso ci saranno tre punti ristoro: Lecco, Pescate e Calolziocorte. Grazie anche alla collaborazione del Gruppo Cinofilo Lecchese sarà possibile portare anche gli amici a 4 zampe per i quali è previsto un omaggio. Per partecipare è chiesto un piccolo contributo di 3 euro che garantisce oltre al ristoro anche una copertura in caso di sinistri.

L’attività di trapianti in Italia nel 2021 ha registrato il terzo miglior risultato, sono stati eseguiti 3.778 trapianti, mentre negli ultimi 12 mesi sono state recepite 2.204.318 consensi alla donazione. Ma nonostante questi dati positivi ad oggi abbiamo ancora una lista d’attesa molto lunga.

Lista d’attesa al 16 aprile

Cuore : 690 pazienti; attesa media 3,6 anni

: 690 pazienti; attesa media 3,6 anni Fegato : 1.059 pazienti; attesa media 1,7 anni

: 1.059 pazienti; attesa media 1,7 anni Pancreas : 230 pazienti; attesa media 5,4 anni

: 230 pazienti; attesa media 5,4 anni Polmone : 304 pazienti; attesa media 2,7 anni

: 304 pazienti; attesa media 2,7 anni Rene : 7.129 pazienti; attesa media 3,2 anni

: 7.129 pazienti; attesa media 3,2 anni Intestino: 7 pazienti; attesa media 3.0 anni

Per questo il lavoro di Aido non si ferma: grazie anche all’appoggio della Sezione Provinciale Lecchese, i sei gruppi comunali che si affacciano sul lago hanno scelto di esserci per raccogliere delle adesioni e informare.