Gli amici del Fantacalcio del bar Vitali in campo per aiutare l’ospedale di Lecco

“Sosteniamo i nostri fantastici medici e infermieri”

La somma contribuirà all’allestimento di una nuova postazione di terapia intensiva

LECCO – L’idea è nata lunedì scorso, dopo l’ultima giornata di campionato, a seguito del messaggio del giocatore del Sassuolo Caputo. E così anche a Lecco, come in tante altre città d’Italia, i fantallenatori sono scesi in campo per dare una mano all’ospedale Manzoni.

Il fantacalcio (molto più di un semplice passatempo per appassionati di calcio) può fare concretamente del bene. Protagonisti tutti gli amici del bar Vitali di Acquate che partecipano al fantacalcio organizzato da Alessandro Roncaletti.

“L’idea è nata all’interno del gruppo e l’ho raccolta subito. Grazie ad alcuni amici sono riuscito a parlare prima con una infermiera dell’ospedale che mi ha indirizzato verso alcuni dirigenti – ha raccontato -. L’idea del gruppo era quella di acquistare direttamente materiale e dispositivi di protezione per il personale del Manzoni che sta lavorando per far fronte all’emergenza coronavirus. Questa ipotesi, però, si è rivelata difficilmente percorribile e così, d’accordo con i vertici dell’ospedale, ci è stato consigliato di fare una donazione”.

L’idea è quella di lasciare aperta la raccolta fondi fino a domenica 15 marzo per poter devolvere i soldi il prima possibile: “Raccogliamo fondi di qualsivoglia somma al fine di sostenere i fantastici medici e infermieri del nostro ospedale e contribuire quindi all’acquisto di materiale/attrezzatura adatta a curare il maggior numero di pazienti possibile – ha detto -. Mi è stato detto che probabilmente il poco o tanto che raccoglieremo confluirà con altre donazioni per riuscire ad acquistare tutto ciò che serve per allestire un nuovo posto di terapia intensiva“.

Ai giocatori del fantacalcio del bar Vitali si sono già aggiunti altri fantallenatori. Per diffondere l’iniziativa Alessandro Roncaletti ha postato anche un messaggio sul suo profilo Facebook con tutte le indicazioni del caso: “A ogni donazione renderò partecipi tutti i donatori che saranno sempre aggiornati sulla quota raccolta. L’augurio del nostro gruppo di Fantacalcio è che questa iniziativa raggiunga il risultato più roseo possibile”.