Grande festa per la chiusura del progetto “Lungo le sponde del Gerenzone”

Musica, polenta taragna e tante altre attività “lungo le sponde del Gerenzone”

il 12 giugno si è tenuta la giornata conclusiva del progetto avviata dal bando del Comune di Lecco

LECCO- Il 12 giugno, con un pomeriggio di festeggiamenti all’oratorio S. Giuseppe di Laorca, si è concluso il progetto “Lungo le sponde del Gerenzone”. L’iniziativa è legata al bando promosso dal Comune di Lecco “Linea strategia”, che ha visto la partecipazione delle principali realtà del Terzo settore dei rioni di Laorca, Rancio e San Giovanni.

Sono state diverse le attività organizzate, come il tour organizzato da LaorcaLAB APS per le vie dei rioni. Non è mancato l’accompagnamento musicale offerto dalla banda del Corpo Musicale G. Brivio. Oltre settanta persone hanno partecipato al pranzo a base di polenta taragna e salamella. Era presente anche l’Associazione “Amici di Pedro”, che aveva predisposto la pesca e le “pedrolimpiadi”, e “L’angolo delle essenze e del benessere” di Ramona Bonini.

Durante la giornata conclusiva erano presenti anche coloro che hanno reso possibile la sua realizzazione. L’assessore al sociale Emanuele Manzoni ha ricordato le reali motivazioni di questo bando, ovvero dare un sostegno alla rete di associazioni del territorio di Lecco. Secondo i protagonisti del bando, come il presidente di LaorcaLab Ciro Comini, la vice presidente di Lezioni al Campo Marta Casalone e Barbara Rigamonti di Impresa Sociale Il Girasole, l’esperienza è stata un momento di consapevolezza, di crescita delle associazioni coinvolte e di rete tra di esse.