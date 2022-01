In una settimana oltre 1,6 mila persone sottoposte a controllo per Green Pass

Due sanzioni ai cittadini, due a titolari di attività e un locale chiuso

LECCO – Proseguono quotidianamente i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle normative anticovid e in particolare sulle misure legate al Green Pass: gli ultimi dati sono quelli diffusi in mattinata dalla Prefettura riguardanti la giornata di ieri, mercoledì, con 252 persone e 43 attività sottoposte a controllo e nessuna sanzione elevata.

Dati analoghi a quelli registrati nelle scorse settimane e che riflettono una situazione di regolarità diffusa e osservanza delle regole da parte dei lecchesi.

Sempre dalla Prefettura arriva il report relativo all’ultima settimana durante la quale sono state controllate 1679 persone ed elevate 2 sanzioni per violazione della normativa sul Green Pass e 3 sanzioni per inosservanza dell’uso dei dispositivi di protezione personale.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, sono state controllate 168 attività commerciali e sanzionati 2 titolari, è stata inoltre disposta la chiusura provvisoria di un solo esercizio.