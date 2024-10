Hub dei bus, parcheggi e Linee Lecco, le domande d’attualità in Consiglio

Del progetto per l’hub dei bus in via Balicco si parlerà in commissone

Gli altri temi emersi nel ‘question time’ che ha aperto la seduta di lunedì sera

LECCO – La viabilità e i cantieri del teleriscaldamento, alcuni problemi al Centro Sportivo al Bione, l’hub dei bus in via Balicco, Linee Lecco: questi i principali temi toccati dai consiglieri comunali nel “question time” che ha aperto il consiglio comunale di lunedì sera.

Al Bione il consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) ha segnalato la presenza di foglie sulla pista di atletica outdoor che stanno rovinando la copertura. Il nuovo percorso pedonale in costruzione a Rivabella al centro della richiesta della consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale) che ha fatto notare la mancanza di luci in prossimità del camminamento e delle spiaggette realizzate sul fiume: “In orario serale non è sicuro e le spiaggette, un po’ più defilate, potrebbero facilmente diventare luoghi di spaccio” ha osservato. A rispondere l’assessore Sacchi: “Abbiamo ritenuto inopportuno creare ulteriore inquinamento acustico in un’area che risulta già parzialmente illuminata dai punti luci presenti sulla vicina ciclabile e che, riteniamo, verrà utilizzata principalmente nelle ore diurne. Per ovviare al tema del buio, comunque, nel progetto vi era la proposta di utilizzare una finitura a base minerale per rendere più visibile il tracciato la sera ma la Sovrintendenza si è espressa negativamente”. Sul tema sicurezza, l’assessore ha precisato: “Per realizzare le spiaggette è stata effettuata una bonifica della vegetazione, le aree sono ben visibili e non nascoste, in modo da poter essere anche facilmente controllate”.

La consigliera Cinzia Bettega (Lega) ha sollevato un problema di accesso al civico 29 di via Bezzecca e chiesto lumi sull’apertura del parcheggio della Lidl in via Belfiore: “Tutto sembra pronto, avrebbe dovuto aprire a settembre ma così non è stato”. Il caso, come spiegato dal sindaco Gattinoni, è legato al rinnovo della convenzione con il gestore del parcheggio: “A inizio ottobre è pervenuta dalla società Linee Lecco la proposta tecnica sulla gestione in house dei parcheggi cittadini – ha spiegato – ora è in corso l’iter giuridico per la validazione, in cui è incluso anche il parcheggio della Lidl. L’affidamento verrà dato a conclusione di questo iter, quindi l’area potrà aprire”.

Sull’hub dei bus, richiamato dal consigliere del Gruppo Misto Giovanni Tagliaferri, l’assessore Zuffi ha invece rinviato nell’apposita commissione gli approfondimenti sul progetto candidato ad un nuovo bando di Regione Lombardia.