I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara, sempre al fianco della gente

Santa Messa in basilica e consegna delle benemerenze

“Questa ricorrenza è più che mai importante per sottolineare lo spirito d’altruismo che anima tutti i Vigili del Fuoco”

LECCO – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha festeggiato la Patrona Santa Barbara. La mattinata è cominciata con l’alzabandiera e la deposizione della corona ai Caduti nella caserma di Lecco. Successivamente, nella basilica di San Nicolò, il prevosto monsignor Davide Milani ha celebrato la Santa Messa a cui hanno partecipato le autorità civili e militari.

Il Comandante Ingegner Alessandro Granata, in partenza per un nuovo incarico presso il Comando di Sondrio, ha ringraziato tutti i Vigili del Fuoco che, quotidianamente, metto a repentaglio la propria vita per aiutare il prossimo: “Voglio esprimere la mia più grande stima e il mio ringraziamento a tutto il personale dipendente e ai volontari per il grande lavoro che hanno svolto. Il nostro comando è composto da 92 operativi e 12 amministrativi a cui si aggiungono 87 volontari dei vari distaccamenti che ci supportano nell’attività sacrificando il loro tempo. La ricorrenza di Santa Barbara è più che mai importante per sottolineare lo spirito d’altruismo che anima tutti i Vigili del Fuoco che, tutti i giorni, sono chiamati ad affrontare situazioni di pericolo”.

Il Comandante ha ricordato poi i 3.000 interventi effettuati in un anno dal Comando di Lecco: “Emergenze di ogni genere che vanno dagli incendi, ai salvataggi nel lago e in zone impervi, agli incidenti stradali. Quest’anno abbiamo affrontato l’emergenza dighe e poi c’è stato il triste aspetto dell’annegamento dei giovani nel lago. Proprio in questo senso siamo impegnati anche nella sensibilizzazione e prevenzione con progetti che riguardano proprio i giovani e le scuole – ha aggiunto il Comandante Granata -. Poi non bisogna dimenticare le attività di formazione e le attività di Polizia Giudiziaria, mai repressive ma correttive”.

Il Comandante ha poi sottolineato come l’impegno di tutti non sia mai venuto meno nonostante l’esigenza di una nuova sede più moderna e funzionale proprio in relazione all’ingente mole di interventi che vengono svolti: “Ringrazio tutti per la dedizione, l’impegno e la passione perché mentre noi siamo qui a celebrare Santa Barbara c’è qualcuno che sta prestando soccorso per qualche emergenza. Un pensiero finale va a tutti i Vigili del Fuoco che sono venuti a mancare. Presto io lascerà Lecco, ma lascerò il posto a un giovane comandante che proseguirà l’azione di rinnovamento e miglioramento del comando che ho cercato di portare avanti”.

Dopo la consegna delle benemerenze, i Vigili del Fuoco si sono schierati sul sagrato della basilica dove sono stati posizionati anche alcuni mezzi. Mentre due vigili del fuoco del gruppo speleo alpino fluviale hanno steso il tricolore calandosi dall’autoscala, gli alunni del liceo musicale “G.B. Grassi” hanno suonato l’Inno d’Italia.

1 di 27

I Vigili del Fuoco premiati

La cerimonia ha visto anche la consegna delle benemerenze da parte del comandante Granata e del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio.

Croci di anzianità

Ingegner Giovanni Murgia (direttore vice dirigente)

Demetrio Andidero (vigile del fuoco coordinatore)

Gabriele Consonni (vigile del fuoco coordinatore)

Matteo Passerini (vigile del fuoco)

Simone Mandelli (caposquadra volontario)

Matteo Selva (caposquadra volontario)

Matteo Albani (vigile volontario)

Roberto Di Modugno (vigile volontario)

Massimo Fumagalli (vigile volontario)

Matteo Fumagalli (vigile volontario)

Luca Viscardi (vigile volontario)

Diploma di lodevole servizio

Efisio Manca (capo reparto)

Sergio Corgnali (capo reparto)

Gianluca Perego (capo reparto)

Gianfranco Villa (capo reparto)