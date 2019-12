Il 15 dicembre Oto Lab si illumina con Xmas Lab

Domenica la seconda edizione dell’evento espositivo natalizio nell’ex fabbrica di Rancio

30 espositori tra artigiani, creativi, vintagisti e associazioni

LECCO – Una fabbrica che diventa villaggio di Natale e si illumina grazie alle proposte di 30 espositori tra artigiani, creativi, vintagisti e associazioni: Oto Lab, l’ex edificio industriale di via Mazzucconi 12, a Rancio, ospita Xmas Lab, l’evento espositivo natalizio che aprirà le porte dalle 10 alle 19 di domenica 15 dicembre.

L’ingresso a Oto Lab in occasione dell’evento sarà libero e gratuito, così come gratuiti saranno i laboratori di musica proposti da Nuova Scuola Musicale Todeschini, che richiederanno unicamente la registrazione alle diverse attività e saranno rivolti ad adulti e bambini. (Info e prenotazioni: www.nuovascuolamusicale.com).

Gli appassionati potranno anche assistere a due concerti di Natale alle ore 11:30 (pianoforte, violino e voce) e 16:30 (concerto di archi – Trio Artemisia), ma non mancheranno momenti musicali a sorpresa nel corso della giornata.

Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare al primo piano la mostra fotografica “Racconto LAMONTAGNA”, allestita in occasione della presentazione del calendario “L’amo 2020” di Giuseppe Villa. In esposizione le fotografie dei 12 giovani fotografi che con i loro scatti hanno impreziosito il nuovo calendario del creativo lecchese, giunto al traguardo delle dieci edizioni.

I curiosi che vorranno visitare Xmas Lab potranno raggiungere lo spazio eventi in bus con la Linea 8 o lasciando l’automobile nei parcheggi di Via Adamello, Via Gorizia e Via Mentana.