Il Bione set per una serie Sky ma in Tv diventa il Trentino

Girate al centro sportivo cittadino alcune scene della serie “Il grande Gioco” di Sky

Il Bione come un impianto del Trentino? “Paragone fa onore ma anche un po’ di amarezza”

LECCO – Qualcuno l’avrà subito riconosciuto nelle prime puntate, sicuramente con una certa sorpresa, eppure è proprio il Bione a fare da sfondo ad alcune scene de “Il Grande Gioco”, la nuova serie tv di Sky messa recentemente in onda.

Una fiction dedicata al mondo del calcio che vede nel cast tra i protagonisti gli attori Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini. Al Bione sono ambientate alcune scene della serie anche se nella fiction, avrà altrettanto sorpreso il telespettatore lecchese, il centro sportivo cittadino è rappresentato come una struttura del Trentino. Così Resegone e Magnodeno, ben visibili sullo sfondo, diventano le Dolomiti per esigenze di copione.

Gran parte delle riprese della serie si sono svolte a Milano e Lecco, per la sua vicinanza al capoluogo regionale, era sicuramente una meta appetibile per la troupe.

La notizia dell’interessamento di Sky al Bione era passata in sordina, almeno fino alla messa in onda della serie: “Siamo stati contattati da Sky all’inizio della scorsa estate – spiega l’assessore allo Sport, Emanuele Torri – poi hanno preso contatti con ‘InSport’, società che gestisce il centro sportivo e con loro si sono rapportati per quanto concerne le riprese. Sicuramente fa piacere che Sky abbia scelto il nostro centro sportivo, per quanto sappiamo necessiti di interventi di sistemazione”.

Un centro sportivo di cui sono ben note le condizioni ma che può vantare delle parti esterne rimesse a nuovo proprio di recente, come la pista di atletica che era stata appena rifatta in azzurro, poco prima che diventasse un set per la serie tv.

“In una giornata bella con il cielo limpido e le montagne innevate come in questi giorni, è uno spettacolo il panorama ammirabile allenandosi. Mostrarlo al pubblico ci rende orgogliosi. Essere paragonati al Trentino? Da un lato potrebbe onorarci – dice l’assessore – dall’altro vorremmo sicuramente che Lecco venga apprezzata in quanto tale”.

La questione ha sollevato l’obiezione anche del consigliere di centrodestra Giacomo Zamperini, per nulla felice della trasposizione: “Sarebbe stato auspicabile e bello che ci fosse la scritta ‘Lecco’ e non ‘Trentino’ in quelle immagini del centro sportivo, sarebbe stata un’occasione importante di marketing territoriale. Mi piacerebbe sapere se il Comune ha chiesto ai produttori questa possibilità o che almeno abbia fatto un minimo di supervisione, essendo un centro sportivo comunale”.

“Fa anche sorridere, con un po’ di amarezza – aggiunge Zamperini – che chi vedrà le immagini del Bione possa pensare: ‘Che belli i centri sportivi in Trentino’, invece che a Lecco”.