Il comune di Calolzio ringrazia i preziosissimi volontari del Piedibus

Un piccolo momento di festa, giovedì, con i volontari che ogni giorno accompagnano i bimbi a scuola

“Grazie infinite per quello che fate, oggigiorno non è facile trovare persone che dedicano il proprio tempo agli altri”

CALOLZIOCORTE – “Grazie per quello che avete fatto quest’anno e negli anni passati. Il Piedibus è un servizio molto importante per la città, ma soprattutto per i bambini che quotidianamente accompagnate a scuola”.

Il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi ha pronunciato parole di ringraziamento e di elogio nel momento organizzato giovedì pomeriggio in sala civica e dedicato ai volontari del Piedibus: “Il comune di Calolzio è stato uno dei primi a mettere in piedi questo servizio tanti anni fa. Era stato affidato alla gestione delle scuole che lo hanno portato avanti con impegno per molto tempo. Un paio di anni fa le scuole non sono più riuscite a gestire questa struttura imponente che coinvolge una ottantina di volontari, perciò come comune abbiamo ripreso la gestione e per questo ringrazio i funzionari che si sono dati da fare”.

Trovare persone disposte a collaborare non è mai semplice, senza contare che questa ottantina di volontari va organizzata: “Siamo riusciti a riattivare tutte le linee e contiamo sul medesimo aiuto dei volontari per poter attivare tutte le linee del Piedibus anche il prossimo anno scolastico. Per noi è una grande soddisfazione e ai volontari va il nostro ringraziamento perché oggigiorno non è facile trovare persone che dedicano il proprio tempo agli altri. Grazie infinite per tutto quello che fate e il mio è un ringraziamento sincero“.

Come segno di riconoscenza il comune ha consegnato ai volontari una copia del volume “Controluce”, una raccolta di foto storiche tratta dall’importantissimo archivio Marenzi che conta 60/70 mila immagini storiche della città di Calolzio. Presenti alla semplice cerimonia il vice sindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Tina Balossi.

“Un ringraziamento di cuore anche da parte mia e a nome di tutte le famiglie che affidano a voi i loro figli – ha detto il vicesindaco Valsecchi -. Voglio ringraziarvi però anche a nome dei bambini che sicuramente non vi dimenticheranno mai”.

Il bel momento si è concluso con un rinfresco per tutti che è stata anche l’occasione per riferire ai rappresentanti del comune consigli e criticità per rendere il servizio sempre migliore.