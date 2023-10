Il Gruppo Impegno Missionario San Giovanni compie 50 anni di fondazione

Venerdì 20 ottobre una serata per festeggiare l’importante traguardo

Il GIMS nasce nel 1973, al ritorno dal viaggio di un gruppo di amici di padre Gianni Venturini

LECCO – Il Gruppo Impegno Missionario San Giovanni (GIMS) nasce nel 1973, al ritorno dal viaggio di un gruppo di amici di padre Gianni Venturini, missionario della Consolata, nato ad Alessandria ma sostenuto negli studi da famiglie di San Giovanni, rione di Lecco, che lo avevano raggiunto in Zaire.

Quel viaggio è stato l’input per la fondazione di un’associazione di aiuto, innanzitutto a padre Gianni, a cui si aggiungeranno diversi missionari ma anche laici. L’idea di fondare l’associazione venne a Sandro Morganti con Paolo Rusconi e Annamaria Fumagalli, divenuta poi suor Maria Gloria Anna, Romita Ambrosiana nel Convento della Bernaga, mancata nel 2021. In seguito un bel numero di persone provenienti da diversi rioni del Lecchese aderiscono al Gims, anche attraverso rapporti inter-oratoriani e la conoscenza di don Luigi Stucchi, divenuto poi vescovo per la Vita Consacrata Femminile.

La serata per ricordare questi 50 anni di attività si terrà all’Auditorium della Casa dell’Economia (via Tonale 30, Lecco) venerdì 20 ottobre alle 20.45: “Attraverso brevi flash di questi 50 anni ricorderemo la nascita e l’evolversi delle attività che il Gruppo si è “inventato” per raccogliere più fondi per gli amici in missione. Sarà con noi anche padre Angelo Cupini della Comunità di via Gaggio-Casa sul Pozzo con cui abbiamo condiviso, alla fine degli Anni ’70, alcuni eventi come la camminata ‘Un passo dopo l’altro’. Saremo accompagnati dal coro gospel Sol Quair diretto da Giuseppe Caccialanza che da più di venti anni ci regala il concerto di apertura dei nostri eventi”.