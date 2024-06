Il Lecco Pride sabato 22 giugno, ecco le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla circolazione in vista della grande della manifestazione

LECCO – Sabato 22 giugno a partire dalle 15 si terrà l’annuale manifestazione del Lecco Pride promossa dall’associazione Renzo e Lucio Lgbt+ di Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco.

Il corteo interesserà via Ghislanzoni, da via Amendola a via Como, via Amendola, da via Ghislanzoni a via Digione, via Digione, viale Dante, viale Costituzione, Lungolario Isonzo, largo Europa, piazza Cermenati, via Pietro Nava, da piazza Cermenati a via Parini, via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour e piazza Garibaldi, con divieto di transito dalle 14 alle 16 in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola a via Como, e dalle 15.30 alle 18 su tutte le altre strade interessate dal corteo limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dalle 13 alle 16.30 nel medesimo tratto di via Ghislanzoni, dalle 13.30 alle 18 in via Cavour, dalle 13.30 alle 21 in via Nazario Sauro, da piazza Affari a piazza Garibaldi e dalle 7 alle 22 in piazza Garibaldi.

