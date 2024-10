Il mercato in centro raccoglie consensi, ambulanti e clienti soddisfatti

Fino a inizio novembre l’appuntamento del mercoledì sarà in centro

Entusiasmo tra venditori e clienti: “Sarebbe bello che il trasferimento diventasse definitivo”

LECCO – Il mercato in centro piace ai cittadini e agli ambulanti. Anche la sperimentazione di quest’anno è stata positiva, nonostante il meteo poco clemente, soprattutto a inizio stagione. Dallo scorso maggio e fino al prossimo 6 novembre il mercato del mercoledì si svolge nel cuore della città, tra Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini mentre l’appuntamento del sabato, dopo la parentesi estiva, ha fatto ritorno alla Piccola.

Il bilancio degli ambulanti è positivo: “In centro si lavora bene, non necessariamente di più rispetto alla Piccola ma sicuramente c’è un passaggio di gente maggiore che nell’altra location non vediamo – raccontano Elena e Roby che fanno il mercato a Lecco da diversi anni – qui passa anche chi esce dagli uffici o dal lavoro e fa un giro, poi ci capita di rivedere più spesso i clienti, si creano relazioni anche più stabili. Per noi sarebbe l’ideale se il mercato si trasferisse sempre in centro”.

Ivan è uno storico ambulante del mercato di Lecco: “Sono oltre 40 anni che sono qui, il mercato è nato in centro e dovrebbe tornarci definitivamente, almeno il mercoledì – ci dice – è innegabile che funziona e crea più movimento dal punto di vista commerciale, non solo per gli ambulanti ma anche per gli altri esercenti in città. Chi passa dal mercato sicuramente fa anche un giro per il centro, magari si ferma a bere un caffè o a fare altri acquisti nei negozi. Quest’unione di forze è virtuosa per tutti“.

Ivan riconosce però la validità della Piccola come zona per il mercato, soprattutto per la comodità di parcheggio: “Se dovessi fare una proposta, chiederei di lasciare lì l’appuntamento del sabato e in centro quello del mercoledì, questo aiuterebbe anche i cittadini ad avere un riferimento. La sperimentazione ha funzionato ma ad esempio adesso qualcuno viene in centro anche il sabato pensando di trovarci e invece siamo alla Piccola, o, viceversa il mercoledì va alla Piccola e invece siamo in centro”.

Stefano lavora nel settore gastronomico, il suo banco è al mercato di Lecco da 43 anni: “Devo dire che lavoriamo bene sia qui che alla Piccola, ma il mercoledì in centro è perfetto, arrivano tante persone, c’è più ricambio”. Due clienti ci raccontano che da quando il mercato è in centro vengono sempre: “E’ comodissimo, prendiamo il bus da Maggianico, scendiamo qui, facciamo le nostre spese e torniamo a casa. Per noi dovrebbe tornare sempre in centro città!”.

Tra le bancarelle del mercato, intento a fare acquisti, abbiamo incontrato anche Giacomo Zamperini, consigliere regionale: “Io sono un grande appassionato del mercato di Lecco, il mercoledì vengo spesso qui – ci dice – da cliente devo dire che vedo più movimento, cittadini e ambulanti sono soddisfatti, lavorano bene. Sarebbe bello vedere il mercato sempre in centro anche se ricordiamo che la Piccola è in fase di riqualifica e non è da escludere che, una volta terminati i lavori, il mercato assuma tutta un’altra connotazione rispetto a quella attuale”.