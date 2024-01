Il silos di via Aspromonte si ‘rifà il look’, presto il via ai lavori

Il parcheggio resterà chiuso fino a fine marzo

L’intervento di Linee Lecco, nuovo gestore

LECCO – Inizieranno questa settimana i lavori al silos di via Aspromonte: il parcheggio, passato in gestione a Linee Lecco lo scorso dicembre, resterà chiuso circa due mesi per consentire l’intervento di ammodernamento che riguarderà sia gli stalli che l’impiantistica.

I lavori prevedono l’allargamento degli stalli, un nuovo impianto luminoso, la posa del sistema per il pagamento con telepass e carta di credito, quello per la lettura targhe e di una nuova cassa automatica: “Saranno tutti impianti di ultimissima generazione – aveva fatto sapere Salvatore Cappello, direttore generale di LineeLecco – conformi alle altre aree di parcheggio che gestiamo. Al piano terra inoltre prevediamo unicamente posti auto riservati a persone disabili e alle auto elettriche, che saranno gratuiti, mentre i piani superiori saranno sia per gli abbonati che per gli altri utenti. Al termine del cantiere i posti auto effettivi saranno 200 (dai 250 attuali, ndr), conseguenza diretta dell’allargamento degli stalli per renderli conformi alla norma”.

Il silos è stato chiuso a metà gennaio: “Contiamo di riaprirlo ad aprile, salvo imprevisti” ha detto Cappello “nelle scorse settimane abbiamo provveduto ad organizzare una soluzione alternativa per gli abbonati, una sessantina circa, che durante la chiusura potranno parcheggiare in altri posteggi della città, tra cui la Piccola”.