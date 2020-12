ilmiopupazzodineve: mandaci le foto delle tue “creazioni” sotto la neve

LECCO – La neve, si sa, fa tornare tutti un po’ bambini. E così, dopo la bella nevicata che da questa notte sta imbiancando il Lecchese, nei giardini delle case sono già apparsi, per la gioia di grandi e piccini, tanti simpatici e colorati pupazzi di neve.

C’è chi ha messo la proverbiale carota come naso e chi ha sfoderato dai cassetti degli armadi improbabili sciarpe e cappelli. Perché si sa e la tradizione lo insegna, il pupazzo di neve più è fantasioso e stravagante, e meglio è.

E tu? Hai già dato vita al tuo pupazzo di neve? Se vuoi condividere il frutto della tua creatività e della fantasia, puoi mandare una foto e un breve messaggio a Lecco Notizie per la pubblicazione del tuo pupazzo di neve sul giornale.

Come partecipare? Semplice!

Basta spedire una foto via Whatsapp al numero 366 1439735 con il messaggio che desideri, l’hashtag #ilmiopupazzodineve, il tuo nome e il Comune in cui ti trovi.