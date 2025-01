In Piazza Garibaldi i lavori per la rimozione delle radici dei pini

L’intervento, che si concluderà entro questa settimana, prevede anche la posa di reti di contenimento

Fino a venerdì il tratto di via Roma interessato dall’intervento sarà chiuso

LECCO – Sono iniziati lunedì 13 gennaio in via Roma i lavori di rimozione delle radici secondarie dei tre pini del ‘cantun di ball’, responsabili delle gibbosità che hanno danneggiato la pavimentazione. Per consentire i lavori, a cura dell’impresa Pozzi Virginio Strade Srl, il tratto tra Piazza Garibaldi e il civico 32 di via Roma sarà chiusa fino a venerdì 17 gennaio dalle 9 alle 18.

La pavimentazione in porfido è stata nuovamente sollevata per effettuare il taglio dell’apparato radicale secondario, quindi si procederà alla posa di reti per il contenimento dei movimenti delle radici. Le operazioni dovrebbero appunto concludersi entro la fine di questa settimana. In seguito verranno effettuate altre prove di trazione per verificare la stabilità delle tre piante.

Le analisi sull’apparato radicale dei tre pini si è reso necessario per cercare di risolvere i problemi di gibbosità sulla pavimentazione in porfido, gravemente compromessa. In seguito alle operazioni, iniziate a metà novembre, era stato appurato come le responsabili dei danni fossero le radici secondarie. A corredo di queste prime analisi, agronomo e tecnici dell’impresa specializzata avevano effettuato delle prima prove di trazione sui tre pini per verificarne appunto la stabilità. L’esito di queste prove era stato positivo, pertanto si è potuto procedere con la rimozione delle radici e la posa delle reti. Se anche la seconda prova di stabilità andrà a buon fine i pini saranno ufficialmente salvi.