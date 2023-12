Incontro annuale ex dipendenti Sae, raccolti oltre 1.500 euro per Telethon

Domenica la tradizionale rimpatriata della storica azienda lecchese

MONTE MARENZO – 20° incontro annuale degli ex dipendenti Sae Lecco ieri, domenica 3 dicembre, tradizionale “rimpatriata” della storica azienda attiva nella costruzione di strutture in acciaio per i tralicci delle linee elettriche, che per oltre mezzo secolo ha portato il nome di Lecco in ogni angolo del mondo. Un appuntamento che strizza l’occhio anche alla solidarietà visto che l’evento è legato a Telethon.

Circa 100 le persone che hanno accolto con piacere l’invito al “raduno”, esteso come di consueto anche alle mogli, ai figli e ai nipoti degli amici scomparsi. “È un bel modo per far rivivere di anno in anno questa tradizione, che ci auguriamo possa rinnovarsi ancora per molto tempo anche grazie alla partecipazione dei parenti dei nostri colleghi che, purtroppo, ci hanno già lasciato”.

La giornata si è aperta nella chiesa di Acquate con la Santa Messa, celebrata da don Walter Magnoni, alla memoria dei 23 dipendenti Sae che sono mancati, successivamente la tradizionale visita al monumento dedicato “alla Sae e ai suoi uomini” con la deposizione di omaggi floreali e la ricollocazione dei “Libri della Memoria”. Alle ore 12.30 non poteva mancare il pranzo in compagnia presso il Ristorante “Nuovo” di Garlate. Una nota molto positiva riguarda il sostegno alla ricerca: tra una quota del pranzo, la sottoscrizione a premi e i panettoni, la somma raccolta è stata pari a ben 1.542 euro.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti, gli ‘Amici di Sae Lecco Club’ nella persona di Franco Oberti, gli Zampognari della Brianza, il maestro Gabriele Bolis, Dario Bolis, Giovanni Gilardi, che col suono della zampogna hanno portato l’atmosfera gioiosa dei giorni di festa. Grazie anche agli sponsor che hanno offerto i regali: Taurus Italia Lecco, Rigamonti Frutta Lecco, Fratelli Riva Molteno”. Angelo e Gerolamo Fontana, Renato Milani hanno augurato buone festività a tutti a note di Telethon, con la speranza che il 2024 porti un vento di pace, rispetto, onestà e umanità.