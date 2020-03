iostoacasa. A casa ma vicini, condividi una fotografia

Raccontateci il vostro ‘stare a casa’ attraverso una fotografia e non dimenticate l’hashtag #iostoacasa e #chefaiacasa

I vostri scatti verranno condivisi nel live attivo da oggi fino alla fine dell’emergenza sanitaria

LECCO – Stare a casa. Un monito, diventato quasi un mantra, che ci accompagnerà almeno per le prossime tre settimane nel tentativo di fermare la diffusione del Covid19 (meglio conosciuto come Coronavirus) e tornare il prima possibile alla normalità. Una situazione atipica, che abbiamo pensato di condividere nella maniera più semplice e positiva possibile con i nostri lettori, invitandoli a vivere questo tempo per riscoprire momenti che si erano persi nella frenesia della vita di tutti i giorni. Che siano in famiglia o da soli, davanti alla tv o ad un libro o al vostro pc per lavoro, vi invitiamo a condividere con LeccoNotizie.com questi momenti.

Come? Semplicemente scattando una foto e inviandola via whatsapp al numero 3661439735. Non dimenticate gli hashtag, #iostoacasa e #chefaiacasa e di indicare il vostro nome, cosa state facendo e da dove ci state inviando la foto.

I vostri scatti verranno pubblicati nel live blog attivo da oggi. E siccome “chi ben comincia è a metà dell’opera”, iniziamo noi ad aprire il contest: questa settimana, infatti, anche la nostra redazione è temporaneamente operativa in “smart working”. Continuiamo (e continueremo!) ad informarvi, ma dalle nostre case, limitando gli spostamenti alle necessità di cronaca.

#restiamoacasa!

