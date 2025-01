Istituto Badoni: gli studenti della classe 4^ B LS premiati in Senato

Premiato il progetto sull’attività estrattiva “Dall’Addio Monti all’Addio al Magnodeno”

Istituto tecnico e liceo scienze applicate si confermano scuole con il più alto indice di occupati

LECCO – Eduscopio è il portale commissionato dalla Fondazione Giovanni Agnelli, che dal 2014 si occupa di aiutare gli studenti nella scelta del loro percorso scolastico dopo la terza media, fornendo informazioni in merito agli indici di occupazione e agli esiti universitari dei ragazzi diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado del nostro Paese.

Lo scorso novembre Eduscopio ha reso noto i risultati relativi anche alla provincia di Lecco per l’anno 2024.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, al primo posto tra le scuole di indirizzo tecnico e tecnologico, si accredita l’Istituto Tecnico Badoni, con il più alto indice di diplomati occupati, facendo registrare un bel 74,75%, segno della buona preparazione tecnica e delle conoscenze acquisite dai ragazzi lungo il percorso di studi; conoscenze raffinate anche grazie alla perizia delle esperienze dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) intrapresi con aziende selezionate, che permettono di completare le competenze degli studenti, necessarie per affrontare con serenità il mondo del lavoro. Questo risultato è il segno della grande intesa che si registra sul nostro territorio tra scuola e azienda, una sinergia che si rinnova annualmente e che trova nella collaborazione reciproca il suo segno tangibile.

“Accanto a questo importante risultato si aggiunge quello ottenuto dall’altro percorso di studi presente nel nostro Istituto; infatti, in vetta alla classifica dei Licei Scientifici delle Scienze Applicate, sempre nella Provincia di Lecco, si colloca il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’Istituto Badoni con un indice Fattori di graduazione accademica (FGA) – indicatore sintetico che combina medie e percentuali di crediti acquisiti durante i primi anni del percorso universitario – pari al 79,34%, indice che è aumentato di circa 4 punti solo nell’ultimo anno”.

A riprova di questo importante traguardo, il Liceo ha già collezionato grandi soddisfazioni in questo anno scolastico; infatti, giovedì 19 dicembre si è svolta la Gara di Istituto per la XXXIX edizione dei Campionati di Fisica, una competizione a carattere individuale rivolta agli studenti della Scuola Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. Tra gli alunni partecipanti si sono classificati per la Gara di Secondo Livello: Nuzzo Stefano 4ALS, Viganò Alberto 5ALS, Canclini Ezio 5BLS, Ranieri Lorenzo 5BLS, Sabadini Filippo 5BLS e Tagliaferri Stefano 5BLS.

“Questo è un primo traguardo di cui essere orgogliosi e che dimostra la serietà e la passione dei nostri alunni, nel solco della tradizione dell’Istituto, perché lo scorso anno scolastico (2023/’24) il nostro Liceo ha avuto addirittura un finalista nazionale: Diego Colombo della classe 5 ALS, che ha meritato una medaglia di bronzo”.

Sempre lo scorso anno scolastico il Liceo delle Scienze Applicate è risultato tra i vincitori del Progetto-Concorso Senato Ambiente, una sfida raccolta dagli studenti della classe 4^ B LS (ora 5 BLS), che hanno sviluppato il progetto dall’accattivante titolo: “Dall’Addio Monti all’Addio al Magnodeno”, coronato da un viaggio a Roma nei giorni 20 e 21 gennaio 2025. La cerimonia di premiazione, che si è svolta in Senato, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, ha visto la presenza di tutta la classe, accompagnata dalla Dirigente Luisa Zuccoli e dalle docenti Federica Maggioni e Marinella Pirovano, nella splendida e calda cornice dell’aula di palazzo Madama, dove sono state premiati i nove progetti vincitori.

Progetto-Concorso Senato Ambiente è una iniziativa del Senato della Repubblica, nata durante l’anno scolastico 2019/2020 e volta a favorire la collaborazione tra Scuola, Ministero dell’Istruzione e Senato, a tutela e salvaguardia dell’ambiente. La scommessa è quella di spingere i giovani a conoscere il proprio territorio, a ipotizzare azioni di tutela e concretizzarle, per verificarne la fattibilità.

Il progetto della classe 4^ B LS, che si proponeva di analizzare l’attività estrattiva sul Monte Magnodeno e le sue conseguenze, ha visto impegnati tutti i componenti della classe, supportati dai loro docenti, in particolare la prof.ssa Federica Maggioni e il prof. Giuliano Colombo, rispettivamente docenti di Chimica e Biologia, ed è risultato utile anche ai fini del Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), oltre che consentire una maggiore conoscenza delle competenze del Senato, delle sue funzioni e delle sue attività. I destinatari del concorso erano le classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado e la partecipazione è stata piuttosto ampia; la 4 BLS, dopo aver superato la prima fase selettiva, insieme ad altre 21 classi, si è poi aggiudicata un giusto riconoscimento, ripagandola così delle fatiche e dell’impegno profusi in questa sfida, che si è poi trasformata in una vera e propria passione

“Un ringraziamento doveroso è rivolto anche ai loro insegnanti che li hanno preparati e sono stati in grado di trasmettere l’amore per le discipline scientifiche, il rigore matematico e il metodo scientifico, che si possono chiaramente misurare nelle numerose iniziative che propongono agli alunni”.

(Link con il video della cerimonia in Aula: https://webtv.senato.it/webtv/altri-video/concorso-senatoambiente)

I PROGETTI VINCITORI