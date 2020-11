La città si illumina di azzurro per la Giornata mondiale del diabete

Luce blu sul Crocione del San Martino e alla rotonda del Caleotto

Il presidente dell’AGD Borriello: “Un segnale di speranza in un anno difficile”

LECCO – Come ogni anno, in ricorrenza della giornata mondiale del diabete (il 14 novembre, ndr) e in collaborazione con Associazione Giovani Diabetici Lecco, la città si è illuminata simbolicamente di azzurro.