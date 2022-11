Il presidente Enzo Cavalieri ha consegnato le croci al merito per i 15, 25, 35 e 50 anni di anzianità

Un premio speciale ad Aldo Valdiserri volontario da mezzo secolo: “Grazie a tutti, continuiamo così”

LECCO – Un appuntamento molto importante per dire grazie ai volontari della Croce Rossa che ogni giorno, 24 ore su 24, intervengono su tutto il territorio in situazioni di emergenza. Nel pomeriggio di ieri, in sala Ticozzi, la Croce Rossa comitato di Lecco ha organizzato una bella cerimonia per la consegna ai volontari delle medaglie per i 15, 25, 35 e 50 anni di anzianità.

“Dopo anni difficili, siamo finalmente qui riuniti per festeggiare un avvenimento significativo per tutti noi – ha detto il presidente Enzo Cavalieri -. Le medaglie che consegniamo stasera rappresentano un simbolo di riconoscenza verso i nostri colleghi volontari, che da tanti anni hanno scelto, giorno dopo giorno, di tendere la mano a chi ha bisogno di aiuto, sostegno e vicinanza. Siamo orgogliosi e fieri che il nostro Comitato possa contare su volontari che hanno raggiunto questi traguardi, uomini e donne che si aggiungono a una lunga lista di storici volontari. Con la speranza che questi colleghi e amici siano un esempio soprattutto per i più giovani e che li possano accompagnare nel loro lungo cammino in Croce Rossa”.

Alla serata ha partecipato anche il vicesindaco Simona Piazza: “Vi porto un ringraziamento di cuore per l’attività che fate sul nostro territorio. Il mio è un segno di stima e riconoscenza, anche io vengo dal mondo del volontariato e so cosa vuol dire prestare servizio, le tante difficoltà che le associazioni affrontano e, soprattutto, la difficoltà talvolta di dover rinunciare a stare in famiglia, alle proprie passioni per fare un pezzettino in più a favore di altri. Credo che questa generosità sia importante perché è un contributo enorme per la comunità. Mi auguro che tanti giovani raccolgano questo esempio”.

Una serata che ha abbracciato la grande famiglia della Cri di Lecco che conta qualcosa come 400 volontari. Sul palco le volontarie Cristina Barutta e Sara Valnegri hanno chiamato uno ad uno tutti i premiati, mentre la cerimonia più ufficiale è stata intervallata dalla sferzante comicità di Massimiliano Pipitone, esplosivo cabarettista e comico della scuderia di Colorado Cafè.

Durante la serata l’applauso più grande è stato riservato allo storico volontario Aldo Valdiserri che da 50 anni fa parte della Croce Rossa di Lecco, a lui il gruppo ha voluto regalare anche un orologio con una dedica speciale. Con queste calorose parole è stato invitato a salire sul palco: “Formatore di quasi tutti i nostri autisti, colonna portante della nostra associazione e punto di riferimento per tutti noi. Non esiste volontario che non lo conosca. A nome di tutti un grandissimo grazie per tutto quello che fai all’interno del nostro comitato”.

“Posso solo ringraziare tutti quanti, ho cercato di fare sempre del mio meglio e spero di esserci riuscito – ha detto, tra gli applausi, Valdiserri visibilmente emozionato -. Se vi capita di salire in montagna, andando verso il Magnodeno partendo dal piazzale della funivia o da Campo de’ Boi, prima di arrivare in cima, troverete una lapide in ricordo di Enrico Maggi, un grande volontario e un carissimo amico”.

