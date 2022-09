Il 27 settembre alla Casa dell’Economia. Invito rivolto all’intero territorio lecchese

“Oggi, anche nel Lecchese, c’è bisogno di realtà che scommettano su una dimensione comunitaria”

LECCO – Appartengo, sostengo, curo. È intorno a questa triplice vocazione che ruotano i contenuti del Rapporto 2020-22 che la Fondazione comunitaria del Lecchese presenterà martedì 27 settembre (alle ore 17 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco in via Tonale, 28) al territorio, ai suoi rappresentanti istituzionali e ai suoi singoli cittadini. Del resto, è a partire da questa triplice definizione d’intenti e di azione che è scaturita l’operatività della Fondazione comunitaria durante il triennio che si accinge ad esaurirsi.

“Un triennio straordinario, nel bene e nel male – anticipano dalla Fondazione -. Anni durante i quali gli enti e i semplici cittadini sono stati costretti a ripensare radicalmente alle loro modalità di agire dentro la comunità e per la comunità. Il Covid, ma non solo, ha chiamato a raccolta le forze più vere e ispirate del territorio lecchese. La risposta ha incarnato un grado tanto elevato di valore e risultati da non potersi esaurire nella sola espressione numerica di un bilancio sociale. Di qui, la stesura di un Rapporto più ampio e contestualizzato. Una trama di relazioni, più che una collezione di resoconti”.

L’invito a partecipare, mai come in questo caso, è a tutti i cittadini, alle associazioni, a chiunque si sia sentito e si senta parte della narrazione comunitaria che il Rapporto della Fondazione Comunitaria ha inteso rappresentare. Tutti sono invitati, perché tutti hanno fatto la loro parte.

“Oggi, anche nel Lecchese, c’è bisogno di realtà che scommettano su una dimensione comunitaria – sono le parole della presidente Maria Grazia Nasazzi – Perché ciò avvenga occorre che alcuni enti significativi credano nella linea di ricomporre il territorio, creare reti di dialogo come scelta politica. Servono luoghi di confronto, come lo sono i nostri comitati di indirizzo. Il Rapporto 2020-22, che offriremo a tutti i lecchesi, racconta il senso profondo del nostro servizio al territorio: giocarsi nel confronto reciproco, non nella competizione. La Fondazione si pensa come motore di ripresa economica e ideale per aggregare associazioni, persone e generazioni diverse”.

Porteranno i loro saluti i membri del Comitato di nomina della Fondazione: il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti, il vicario episcopale Maurizio Rolla, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Prefetto Sergio Pomponio.

A seguire la presentazione del Rapporto 2020-22 da parte della presidente Maria Grazia Nasazzi. Quindi, la relazione “Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo”, di Elena Granata, Urbanista al Politecnico di Milano. Infine, l’intervento del presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, dal titolo “Accorciare le distanze e sostenere i territori. Gli interventi di Fondazione Cariplo nella crisi attuale”.

Per partecipare è necessario iscriversi all’evento del 27 settembre al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-appartengo-sostengo-curo-411082036437