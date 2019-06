Lake Como Bike, punto di riferimento per l’e-bike e non solo nel solco di una mobilità eco sostenibile

Petilli: “L’e-bike? Un modo ideale per avvicinarsi al ciclismo e divertirsi pedalando”

LECCO – Apertura col botto, sabato pomeriggio, per il negozio Lake Como Bike di Lungolario Cadorna, 4 a Lecco che ha avuto come special guest nientemeno che il forte ciclista professionista Simone Petilli.

A partire dalle 18, sono stati in molti ad aver fatto tappa al negozio di Andrea Mauri, Giancarlo Cavaliere e Walter Bianchi Bazzi titolari di un secondo punto noleggio a Dervio, in via Marconi, 47 (presso cantiere nautico Cargasacchi), dove Walter è titolare di un’attività turistica.

Il derviese Petilli, in forza alla UAE Team Emirates, reduce dall’impegno del Giro del Delfinato, si è ritagliato il tempo per partecipare alla festa di apertura di Lake Como Bike, in attesa di sapere se sarà parte del team che andrà al Tour de France, mentre sicuramente lo vedremo a La Vuelta in Spagna.

“Lake Como Bike – spiegano Andrea, Walter e Giancarlo – è il punto di riferimento per noleggio, vendita e tour guidati sul Lago di Como e i suoi spettacolari dintorni alpini. La nostra flotta di bici a pedalata assistita (e-bike) permette di soddisfare anche le richieste dei gruppi più vari e numerosi: famiglie, team building aziendali, associazioni o gruppi di amici che vogliono divertirsi all’aria aperta!”.

Una passione quella della bicicletta che accomuna da anni i tre imprenditori: “Amiamo la bici e il nostro territorio e crediamo nel turismo sulle due ruote. Per questo abbiamo voluto che oggi, in occasione dell’inaugurazione, a rafforzare il nostro messaggio ci fosse con noi un grande ciclista di casa, come Simone Petilli”.

Un mondo, quello della bicicletta, nel quale si sta facendo letteralmente strada l’e-bike. Un fenomeno quello delle biciclette elettriche in costante crescita, come afferma lo stesso Petilli: “Il mondo dell’e-bike è recente ma ha avuto un boom esponenziale. I nostri stessi sponsor e fornitori di biciclette hanno sì interesse a creare bici maggiormente performanti per noi professionisti, ma si stanno muovendo anche sul fronte delle bici elettriche, avendo riscontrato un grande interesse da parte del mercato”.

E-bike uguale bicicletta per tutti… “In un certo qual modo sì – conferma Petilli – Quando qualcuno vuole rimettersi sui pedali dopo tanto tempo, l’e-bike è il modo ideale per ricominciare a pedalare senza grossi traumi. La stessa cosa vale per i neofiti. Del resto, non è facile prendere una bici normale ed iniziare a macinare chilometri. L’e-bike invece consente un approccio meno impattante e più divertente, senza dimenticare che la cosa più importante è iniziare – sorride – Poi si è sempre in tempo a passare dall’e-bike alla bici normale o viceversa. Personalmente sono salito poche volte su un’e-bike, ma devo dire che è molto divertente”.

Divertimento, business, ma anche promozione di una filosofia ben precisa per Lake Como Bike: mobilità eco sostenibile. “Siamo fermamente convinti – spiegano i tre imprenditori – che questa è la strada giusta per promuovere una mobilità più sana e più rispettosa dell’ambiente e del territorio in cui viviamo”.

Una serata piacevole, quella di ieri, durante la quale, tra due chiacchiere e un buon bicchiere di vino, è nata anche l’idea di organizzare insieme a Simone Petilli un tour in bici da Lecco fino a Dervio. Una pedala in compagnia che indicativamente verrà organizzata entro la fine dell’estate con data da definirsi.

Nel frattempo, per tutti, il consiglio è uno e uno solo: pedalare!