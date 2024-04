Laorca e Malavedo, ecco quali saranno gli interventi del Comune

Partecipato l’incontro tra Amministrazione e residenti che si è svolta ieri sera, martedì

Tra gli interventi previsti: il restyling del cimitero e il rifacimento delle vie Giacomo Spreafico e Campanella nel suo tratto acciottolato

LECCO – Un grosso intervento di restyling al cimitero di Laorca con un finanziamento di 30mila euro e il coinvolgimento della Parrocchia e del Fondo di Comunità, la sistemazione della vie Giacomo Spreafico (che si snoda nel vecchio nucleo del rione da corso Monte Ortigara fino alla piazza) e del tratto acciottolato di via Campanella (che da via Ramello sale fino al sottopasso delle scuole); quindi, il rifacimento delle passerelle del ponte di Malavedo. Inoltre, il sindaco ha annunciato l’inserimento del percorso del Gerenzone tra quelli che saranno i “Luoghi della Cultura”, progetto in itinere volto a valorizzare ulteriormente il territorio lecchese e in questo caso il museo di archeologia industriale.

Sono questi i principali interventi annunciati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni, che ieri sera, martedì, ha incontrato i residenti di Laorca e Malavedo nel secondo appuntamento del format #Rionialcentro, iniziativa volta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Amministrazione comunale e i residenti.

All’incontro, che si è svolto nell’ex scuola di Laorca ora sede di LaorcaLab, insieme al primo cittadino erano presenti anche gli assessori: Maria Sacchi (Cura della città e Lavori pubblici), Alessandra Durante (Famiglia, Giovani e Comunicazione), Emanuele Manzoni (Welfare) e Roberto Pietrobelli (Bilancio). Presente in sala anche Giuseppe Licata nuovo direttore di Linee Lecco.

Durante l’incontro partecipato, il sindaco ha ricordato gli interventi già in essere e conclusi come l’illuminazione di via Credee e la sistemazione del Grom (vedi articolo), porzione di terreno verde in prossimità di via Paolo VI, recuperata e ridata alla comunità, grazie al lavoro congiunto con i volontari laorchesi.

La serata ha quindi visto l’intervento dei residenti, i quali hanno snocciolato una serie di criticità sottoponendole all’attenzione della Giunta comunale. Tra le richieste, l’attivazione di un bus scolastico, data l’impossibilità di attivare un Piedibus per via della lontananza delle scuole e nel contempo, ridurre gli spostamenti in auto di mamme e papà. Richiesto anche un servizio pubblico di minibus, riservato alle persone anziane, che possa raggiungere via Paolo VI garantendo così la possibilità di spostamento anche a coloro che vivono nella parte alta del rione, caratterizzata da vie ripide e poco agevoli.

Al sindaco e agli assessori, si è chiesta una maggior attenzione ai corsi Monte Ortigara e Monte San Gabriele (tratto di vecchia Lecco – Ballabio) dove spesso i mezzi transitano a velocità sostenuta. Tra le proposte, il posizionamento di un semaforo intelligente all’altezza dell’uscita dell’asilo Barone.

Sul fronte viabilità, anche Laorca e Malavedo devono fare i conti con i pochi posteggi. Se da un lato c’è chi chiede una regolamentazione in piazza a Malavedo e in via Paolo VI, dall’altra c’è chi non vede di buon occhio un simile intervento, in quanto la realizzazione di stalli implicherebbe inevitabilmente la perdita di posti auto. Quindi, si è fatto un appello al buon senso e al senso civico.

Sono state poi numerose le piccole richieste, dalla sistemazione delle fontane, soprattutto in piazza a Laorca dove c’è passaggio di escursionisti, alla predisposizione della segnaletica stradale nelle vie interne, al mantenimento della pulizia e del decoro urbano soprattutto per l’abbandono di rifiuti. Da attenzionare il ponte che supera il torrente Gerenzone e conduce in località Campo Vai. Durante il confronto, è emersa anche la possibilità, formulando apposita richiesta all’amministratore, di sfruttare uno spazio presente nel grande complesso Orme Sull’Acqua a Malavedo, da utilizzare come sala di incontri.

Infine, ma non da ultimo, è stata chiesta all’Amministrazione la possibilità di trovare uno spazio idoneo nell’ex scuola elementare per ospitare il Medico di Base, soluzione ideale visto anche la presenza di posti auto per dottore e pazienti. Su questo punto, a fronte di specifici regolamenti dettati da ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale), il comune farà un sopralluogo e una valutazione per capire se la proposta è concretizzabile.